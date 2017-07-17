تأهل الكرامة إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم بفوزه على تشرين بهدف دون رد في اللقاء الذي جرى بينهما الاثنين على ملعب تشرين بدمشق ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

بداية المباراة مع أفضلية هجومية للكرامة الذي هدد مرمى تشرين مرات عدة حتى تمكن من افتتاح التسجيل عبر انس بوطة من تسديدة مفاجئة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.



وفي الشوط الثاني زاد تشرين من ضغطه الهجومي محاولا إدراك التعادل واتيحت له العديد من فرص التسجيل أبرزها راسية رامي لايقة في الدقيقة 79 التي صدها حارس مرمى الكرامة إلا أن محاولاته باءت بالفشل لتنتهي المباراة بفوز الكرامة بهدف دون رد.



وسيلتقي الكرامة في نصف النهائي مع الجيش الذي تأهل بفوزه على الفتوة بهدف دون رد.