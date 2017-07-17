توصل النظام السوري والمعارضة, بوساطة روسية, يوم الاحد, لاتفاق هدنة في القلمون الشرقي لمدة شهرين, قابلة للتجديد.

وذكرت مصادر معارضة, بحسب صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي, انه تم التوصل بعد انتهاء جلسة المفاوضات بين اللجنة المفوضة عن مدن القلمون الشرقي والنظام السوري وحليفه الروسي لعدة بنود .

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وتتضمن البنود, بحسب المصادر, اخراج السلاح الثقيل والمتوسط من المدن ومنع المظاهر المسلحة, و تفعيل المشافي وإدخال الدواء والمواد الطبية وكافة الخدمات إلى المدن وعدم مضايقة الحواجز, و تشكيل لجنة مشتركة لبحث ملف المعتقلين والموظفين المفصولين, وادارة المدن من خلال مجلس محلي منتخب بصلاحيات كاملة.

وفي سياق متصل, نقل موقع (روسيااليوم) عن اللجنة المفوضة من مدن القلمون الشرقي, في بيان, انه "بعد مفاوضات مع الجيش السوري (اللواء 81) والوسيط الروسي، تم الاتفاق على وقف إطلاق النار المتبادل في المنطقة لفترة شهرين تحت الاختبار قابله للتجديد".

ولم تصدر أي تعليقات من النظام السوري بعد بشأن إعلان الهدنة في القلمون الشرقي.

وشهدت منطقة القلمون الشرقي معارك بين "داعش" ومقاتلين معارضين حاول من خلالها التنظيم التقدم نحو مناطق عديدة , اما جرود منطقة القلمون فشهدت معارك بين القوات النظامية وعناصر من "حزب الله" اللبناني من جهة، ومقاتلي المعارضة من جهة ثانية , استطاع "النظامي" بدعم من الحزب استعادة السيطرة على معظم منطقة القلمون الاستراتيجية الواقعة إلى الشمال من دمشق.

ووقعت الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, على مذكرة إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخلت حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

وتبع ذلك توصل روسيا وأميركا والاردن على هامش قمة العشرين الشهر الجاري يقضي بوقف اطلاق النار في جنوب سوريا دخل حيز التنفيذ منذ اكثر من نحو اسبوع..