سقطت قذيفة هاون, يوم الاثنين, في حي الكاشف بمدينة درعا, مما اسفر عن سقوط جريحين.

وذكرت وكالة الانباء (سانا) ان " مجموعات إرهابية مسلحة تنتشر في منطقة درعا البلد استهدفت حي الكاشف بقذيفة هاون سقطت بجانب مخبز الدبس ما أدى إلى إصابة شخصين بجروح".

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وتتهم المصادر الرسمية مجموعات مسلحة بخرق اتفاق تخفيف التوتر في المنطقة الجنوبية, حيث استهدف امس تفجير 3 عبوات ناسفة حافلة تقل أهالي على طريق مجادل-ام الزيتون بمنطقة اللجاة في ريف السويداء الشمالي الغربي ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص بجروح.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في جنوب غرب سوريا، منذ حوالي أسبوع, بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي الأردني