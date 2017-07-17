أعلن الكرملين, يوم الاثنين, انه لا يملك معلومات موثقة تفيد بمقتل زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أبو بكر البغدادي, مشيرا الى انه يتحقق من هذه الأنباء.

ونقلت وكالات أنباء عن الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله, في تصريح للصحافيين, ان "المعلومات التي تصلنا متناقضة وتقوم وكالات استخباراتنا بالتحقق منها".

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ويأتي ذلك وسط جدول حول هذا الموضوع, حيث اعترف تنظيم (داعش) في العراق بمقتل البغدادي, دون توضيح ظروف وكيفية مقتله, مشيرا إلى انه سيختار خليفة جديد له, في حين نفت الداخلية العراقية ومصادر كردية هذه الانباءو مؤكدة ان البغدادي حي ومختبئ بسوريا, لكن واشنطن ردت على هذا الأمر بعدم وجود أي إثباتات.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ، رجحت في وقت سابق، أنها تمكنت من تصفية على أبو بكر البغدادي إثر ضربة جوية من قبل القوات الجوية الروسية في 28 أيار .

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن إصابة البغدادي او مقتله، حيث تم تداول الخبر مراراً في السابق.

ويعود آخر تصوير علني للبغدادي، إلى اعتلائه منبر جامع النوري الكبير بالموصل، 2014 ليعلن قيام "دولة الخلافة".