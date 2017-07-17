أدانت وزارة الخارجية الروسية، يوم الاثنين، الاعتداء على سفارتها في دمشق بالقذائف الصاروخية.

وقالت الخارجية الروسية في بيان "ندين بشدة الهجمات الإرهابية على بعثة الممثلية الروسية والأحياء المدنية في دمشق"، مشيرة إلى أنه لم يسقط ضحايا.

وتابع البيان "التوجه الروسي الحازم الذي لا بديل عنه في محاربة الإرهاب سيستمر، نجدد دعوتنا للمجتمع الدولي لتوحيد الجهود على أساس قانوني دولي عام للإسراع في إبادة بؤرة الإرهاب في سوريا والمنطقة بشكل عام".

وتعرضت السفارة الروسية في دمشق، يوم الأحد، لقصف من بصاروخين، حيث أصيب 7 أشخاص بجروح جراء سقوط قذائف في حي المزرعة وباب توما.

يشار الى ان مبنى السفارة الروسية في دمشق الواقع في منطقة المزرعة، تعرض للقصف بقذائف الهاون مرات عدة, دون وقوع ضحايا.

سيريانيوز