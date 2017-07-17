أعلن وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، يوم الاثنين، عزم الاتحاد الأوربي فرض عقوبات على 16 شخصية سورية لضلوعهم بهجمات كيميائية، على حد تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام عن جونسون قوله قبل اجتماع مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين الذي سيعقد في بروكسل، "سنناقش اليوم فرض العقوبات ضد أولئك الذين لهم صلة بسلسلة الهجمات الكيميائية في سوريا، بما فيها هجوم خان شيخون".

وكان عشرات القتلى والمصابين سقطوا في خان شيخون نيسان الماضي، بسبب هجوم اشتبه بأنه كيميائي، وتم تحميل الجيش النظامي المسؤولية عنه، الأمر الذي نفاه الأخير.

وأضاف جونسون "المجلس سيتفق على فرض العقوبات على 16 شخصا، ومنها فرض منع السفر (حظر دخول إلى الاتحاد الأوروبي) وتجميد الأصول المصرفية التابعة لهم في أوروبا.

وأضاف جونسون أن هذه العقوبات ستشمل الموظفين الفنيين والعسكريين.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في أيار الماضي، إنه تم فرض عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية ردا على هجوم بغاز السارين على خان شيخون.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فرض في آذار عقوبات على 4 مسؤولين عسكريين كبار تابعين للنظام السوري, بتهمة "استخدام أسلحة كيماوية ضد المدنيين" في سوريا.

سيريانيوز