أكد مسؤول كردي، يوم الاثنين، ثقة حكومة أربيل بنسبة 99% من أن زعيم تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) أبو بكر البغدادي حي وموجود حاليا جنوبي مدينة الرقة السورية.

ونقلت وكالة (رويترز) عن مسؤول جهاز الأمن والمعلومات في إقليم كردستان لاهور طالباني قوله، أن "داعش" بعد هزيمته في العراق وسوريا، سيعمل على زعزعة الاستقرار وسيتبنى أساليب تنظيم "القاعدة"

وكان مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية أبو علي البصري، نفى يوم الأحد الأنباء التي تحدثت عن مقتل زعيم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) ابو بكر البغدادي, مشيرا الى انه لا يزال مختبئاَ في سوريا.

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اعلن, يوم الجمعة, انه لا توجد اثباتات حول مقتل زعيم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) ابو بكر البغدادي, ردا على الانباء التي تفيد بمصرعه.

وجاء ذلك بعدما اعترف تنظيم (داعش) في العراق بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي, دون توضيح ظروف وكيفية مقتله, مشيرا إلى انه سيختار خليفة جديد له.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ، رجحت في وقت سابق، أنها تمكنت من تصفية على أبو بكر البغدادي إثر ضربة جوية من قبل القوات الجوية الروسية في 28 أيار .

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن إصابة البغدادي او مقتله، حيث تم تداول الخبر مراراً في السابق.

ويعود آخر تصوير علني للبغدادي، إلى اعتلائه منبر جامع النوري الكبير بالموصل، 2014 ليعلن قيام "دولة الخلافة".

سيريانيوز