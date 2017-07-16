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"سكايب الأعمال" يصل بعض سيارات BMW قريباً
علوم وتكنولوجيا

تعاقدت "مايكروسوفت" مع BMW للسيارات لتوفير تطبيق "سكايب" الخاص بالأعمال ضمن بعض سيارات الشركة.


وبحسب وسائل إعلام، فإن سيارات BMW  التي تدعم نظام iDrive ستحصل على تطبيقSkype for Business، بحيث يمكن للسائق إجراء المكالمات أثناء القيادة دون الحاجة لإدخال أي شيء بشكل يدوي.

 

وسيقوم النظام بمزامنة البيانات وبالتالي يضمن المستخدم أن كل شيء موجود على بقية الأجهزة التي تستخدم نفس الحساب، وإضافة إلى دعم حزمة "أوفيس"، وتطبيق "سكايب"، تنوي BMW  دعم "كورتانا" لدعم الأوامر الصوتية وتنفيذها أثناء القيادة.
 

وسيتوفر التطبيق كمرحلة أولية في فرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، قريباً قبل أن تقوم "مايكروسوفت" بتوفيره في بقية أنحاء العالم.
2017-07-16 20:10:12
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