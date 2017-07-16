تعاقدت "غوغل" مع مجموعة من صالونات الحلاقة لتوفير إمكانية حجز المواعيد مسبقاً باستخدام محرك البحث أو الخرائط.

وبحسب "عالم التقنية"، فإنه بات بإمكان المستخدمين البحث داخل محرك بحث "غوغل"، أو ضمن الخرائط عن صالون حلاقة ثم الضغط على زر حجز Book لاختيار الوقت المناسب والعملية التي سيقوم بها، لتقوم "غوغل" بباقي العملية بتأكيدها وإرسالها للصالون.

وفي سياق آخر، أطلقت "غوغل" مبادرة Reserve لمساعدة المستخدم في حجز مواعيده في أماكن مختلفة غير صالونات الحلاقة، ضمن نوايا لدعم الصالات الرياضية وغيرها.