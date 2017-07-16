طرحت "مايكروسوفت" تطبيق يقوم بوصف العالم للمكفوفين باستخدام الرؤية الحاسوبية ويحمل اسم Seeing AI.

وبحسب " theverge"، فإنه يمكن للمكفوفين توجيه كاميرا الهاتف الخاص بهم إلى الشخص الذي أمامهم، وتخبرهم من هو هذا الشخص وما هو شعوره وما هو الإنطباع على وجهه، كما يمكن أيضًا توجيه الكاميرا إلى المنتجات لمعرفة نوعيتها.

والتطبيق قادر على تحديد ومعرفة المنتجات المنزلية عن طريق مسح الباركود الخاص بالمنتج، وقراءة وفحص الوثائق، ويتعرف على القطع النقدية.

والتطبيق متاح للتحميل على نظام iOS في الولايات المتحدة، دون معلومات حول امكانية توفره على نظام "آندرويد" أو توافره في بلدان أخرى.

سيريانيوز