تعمل "فيسبوك" حالياً على نظارة واقع افتراضي صغيرة الحجم ولاسلكية بسعر رخيص يصل لـ 200 دولار، لحل مشكلة حجم النظارات الكبير والكابلات الكثيرة التي تحتاج لتوصيلها مع الكمبيوتر والسعر المرتفع.

وبحسب " Bloomberg"، فإنه مع النظارة الجديدة يمكن اللعب بالواقع الافتراضي ومشاهدة الفيديو والدخول بالشبكات الاجتماعية، إضافة إلى أنها تتمتع بتحسينات من ناحية التصميم الأصغر، وتستفيد من إمكانيات "شاومي" الصينية في تصنيعها.

وستكون هذه النظرة وسطية بين Gear VR التي تباع بسعر حوالي 130 دولار، والنظارات المستقلة مثل "اوكولوس ريفت" بـ 400 دولار وتحتاج إلى كمبيوتر قوي قد يرفع التكلفة إلى 1000 دولار.

وتسيطر "سامسونغ" على شحنات النظارات الذكية حيث تمثل 22% ويأتي بعدها "سوني" بفضل نظارة بلايستيشن و HTC بنظارتها المستقلة ورابعاً تأتي "اوكولوس ريفت".