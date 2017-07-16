أتاح تطبيق "واتس اب" رسمياً، ميزة ارسال الملفات بين المستخدمين مهما كانت لاحقتها، وعلى نظامي تشغيل "آندرويد" و"آي أو اس".

وبحسب موقع " ذي نيكست ويب"، فإن التحديث الجديد يتيح إرسال أي نوع من الملفات، مثل "وورد" و"إكسل" و"بي دي إف" وحتى الملفات المضغوطة وتطبيقات apk بالإضافة إلى الصور والفيديوهات.

وينشئ "واتساب" مجلداً في جهاز المستخدم يضم كل الملفات المرسلة والمستقبلة من أجل تصفحها وإدارتها فيما بعد بسهولة.

ووفقاً لتقارير مختصة، فإن الحدود القصوى لحجم الملف الذي يمكن مبادلته هي 100 ميغابايت على "أندرويد"، و128 ميغابايت على "آيفون".

وكان تطبيق "واتس اب" لا يسمح سابقاً، سوى بإرسال ملفات الصور الثابتة والمتحركة ومقاطع الصوت ومقاطع فيديو قصيرة بلواحق معينة.