أصدر رئيس مجلس الوزراء عماد خميس، يوم الأحد، قرارين يقضيان بإنهاء مهام مديري شركة الكهرباء في كل من محافظة دمشق واللاذقية.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية إن خميس أصدر قراراً كلف فيه نزيه جميل معروف العامل من الفئة الأولى في المؤسسة العامة لنقل الكهرباء بتسيير أمور الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية لحين تأمين البديل.

وأنهى القرار نفسه تكليف المهندس مضر اسماعيل بتسيير مهام الشركة العامة لكهرباء محافظة اللاذقية.

كما أصدر رئيس الحكومة قراراً يقضي بتكليف المهندس باسل أحمد عمر العامل من الفئة الأولى في الشركة العامة لكهرباء محافظة ريف دمشق بتسيير أمور الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق لحين تأمين البديل. وأصدر قراراً يقضي بإنهاء إسناد وظيفة مدير عام الشركة العامة لكهرباء محافظة دمشق للمهندس نور الدين أنور أبو غرة.

وكان رئيس الوزراء السابق وائل الحلقي كلف في كانون الثاني 2014 نور الدين أبو غرة بتسيير أمور الشركة العامة لكهرباء دمشق بدلا من المهندس عبد الله حنجر الذي أنهي تكليفه.

يشار إلى أن رئيس الحكومة عماد خميس، أجرى منذ استلامه المنصب، عدداً من التغييرات وأنهى تكاليف عدة مدراء، منه مدير عام الشركة العامة للصرف الصحي بطرطوس، ومدير عام سيرونكس، ومدير عام شركة مصفاة حمص، وغيرهم الكثير.

سيريانيوز