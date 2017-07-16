قال الرئيس بشار الأسد، يوم الأحد، إن مظاهر الخلل والفساد تجد القدرة على التغلغل في المؤسسات مستغلة ثغرات في القوانين.

ونقلت وكالة (سانا) الرسمية عن الأسد قوله خلال استقباله آمنة الشماط رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، أن "مكافحة هذه المظاهر لا تقتصر على الحد من حالات الفساد الفردية بل يجب أن تقترن أيضا بمراقبة أكثر فاعلية لأداء المؤسسات الحكومية وعدم السماح لأي جهة إن كانت في موقع المسؤولية أو ممن تربطهم علاقات عمل مع مؤسسات الدولة بالتدخل في عمل الهيئة بأي شكل من الأشكال".

وأكد الأسد على أن "الأداء الفاعل والسليم لأي مؤسسة يستلزم منع تسرب الفاسدين إلى كوادرها والتعامل مع المقصرين والمهملين ومواجهة مثل هذه الحالات".

ونوه الأسد أن مظاهر الخلل والفساد دائما لديها القدرة على إيجاد ثغرات في القوانين والتغلغل في المؤسسات وهذا يؤكد أهمية تطوير آلية عمل الهيئة وأداء كوادرها بشكل مستمر.

من جانبها قالت الشماط أن "مكافحة الخلل في أداء المؤسسات الحكومية ووقف هدر المال العام بكل أشكاله سيكون في أعلى سلم أولويات الهيئة في المرحلة المقبلة".

وأضافت الشماط "نعتزم العمل بالشكل الأمثل لتحقيق الغاية المرجوة من الهيئة وخاصة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد."

يشار إلى أن الأسد أطلق في حزيران الماضي المشروع الوطني للإصلاح الإداري, الذي يقوم على عدة محاور.