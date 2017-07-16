المنتخب الانكليزي يفوز على نظيره البرتغالي ويتوج بكأس أوروبا تحت 19 عاماً اخبار الرياضة شارك

توج المنتخب الإنكليزي بلقب كأس أمم أوروبا للشباب تحت 19 عاماً في جورجيا بعد فوزه على نظيره البرتغالي 2-1 في المباراة النهائية للبطولة.

تقدم منتخب الأسود الثلاثة بهدف إياساه سليمان مدافع أستون فيلا بعد مرور خمس دقائق من بداية الشوط الثاني من ضربة رأس مستغلاً ركلة حرة نفذها زميله ماسون مونت.

وأدرك المنتخب البرتغالي التعادل في الدقيقة 56 بهدف بنيران صديقة سجله دوجون ستيرلينغ لاعب المنتخب الإنكليزي بطريق الخطأ في مرمى فريقه.

ولكن لوكاس نميتشا تقمص دور البطولة وسجل هدف الفوز لإنكلترا في الدقيقة 68 وأنهى المنتخب الإنكليزي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد أديتايو إيدون لاعب وسط فولهام في الدقيقة 86.

وتوج منتخب إنكلترا بلقب كأس أمم أوروبا للشباب تحت 19 عاماً للمرة الأولى في تاريخه.

ويمتلك المنتخب الإنكليزي جيلاً واعداً من الشباب حيث فازت أيضاً بلقب كأس العالم للشباب تحت 20 عاما الشهر الماضي بعد الفوز على فنزويلا في النهائي.

كما فاز المنتخب الإنكليزي للشباب تحت 18 عاما بدورة تولون للشباب بعد الفوز على كوت ديفوار بضربات الجزاء في المباراة النهائية. سيريانيوز

2017-07-16 17:18:40 شاركنا على مواقع التواصل الاجتماعي:





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