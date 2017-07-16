لقي 3 أشخاص مصرعهم يوم الأحد، جراء انفجار لغمين على طريق قرية أم حارتين الشرقية شرق مدينة حمص.

وذكرت وكالة (سانا) الرسمية، أن لغمين زرعهما تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) على طريق قرية أم حارتين الشرقية -المسعودية انفجرا أثناء مرور دراجتين ناريتين تقلان 3 أشخاص ما تسبب بمقتلهم.

وتتعرض عدد من المناطق الخاضعة لسيطرة النظام لاسيما دمشق وحمص وحلب وحماه ودير الزور وإدلب ودرعا, لسقوط قذائف هاون وصاروخية, وحدوث انفجارات, في حين تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة وتنظيم "داعش" لغارات مكثفة من الطيران الحربي, بمساندة الطيران الروسي, الأمر الذي يؤدي إلى سقوط ضحايا.

وبدأ الجيش النظامي في الاونة الاخيرة عملية عسكرية واسعة, ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في ريف حمص الشرقي , حيث سيطر على قرى جديدة وعدد من التلال ومساحات جديدة بريف تدمر.

سيريانيوز