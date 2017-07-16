بلغت الولايات المتحدة ربع نهائي مسابقة الكأس الذهبية 2017 الخاصة بمنطقة الكونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي)، بفوزها على نيكاراغوا 3-صفر وتصدرها المجموعة الثانية.

وسجل للمنتخب الأميركي الذي أضاع ركلتي جزاء في المباراة، اللاعبون جو كورونا وكيلين رو ومات ميازغا.



ودخل المنتخب المباراة وهو في حاجة الى الفوز بفارق ثلاثة أهداف لاقتناص صدارة المجموعة، وذلك في أعقاب فوز بنما على المارتينيك 3-صفر في المباراة الأولى التي أقيمت الأحد.



وبدا أن المنتخب الأميركي في طريقه إلى التأهل كثاني المجموعة، إذ احتاج للانتظار حتى الدقيقة 88 ليسجل الهدف الثالث عن طريق ميازغا مدافع نادي تشلسي الانكليزي لكرة القدم، ليتفادى منتخب بلاده بذلك لقاء كوستاريكا القوية في الدور ربع النهائي.



وكانت الولايات المتحدة قد تقدمت في الدقيقة 36 بهدف لكورونا من تسديدة على حافة المنطقة بعد كرة عرضية من أليخاندرو بيدويا.



وفي الدقيقة 56، ضاعف المنتخب الاميركي تقدمه عبر رو الذي أفاد من تمريرة لبيدويا، ليسجل هدفه الدولي الأول.



وشهد الشوط الثاني إضاعة المنتخب الأميركي ركلتي جزاء، الأولى لدوم دواير بعد تعرضه لإعاقة في منطقة الجزاء، تصدى لها حارس نيكاراغوا خوستو لورنتي. أما الثانية، فنفذها كورونا إثر لمسة يد من لاعب نيكاراغوا دانيال كادينا، إلا أن لورنتي تصدى لها أيضاً.



وأنهت نيكاراغوا المباراة بعشرة لاعبين، بعد نيل لاعبها لويس كوبتي بطاقة صفراء ثانية في الدقيقة 85. وأفاد المنتخب الأميركي من التفوق العددي، ليسجل ميازغا الهدف الثالث لبلاده بعد ثلاث دقائق.



وأنهت الولايات المتحدة منافسات الدور الأول برصيد سبع نقاط، مثلها مثل بنما، إلا أن الأخيرة حلت ثانية بفارق الأهداف.



وفازت بنما في منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية الأحد على المارتينيك بنتيجة 3-صفر، بأهداف لكل من ميخائيل موريو وأبدييل أرويو وغابريال توريس.