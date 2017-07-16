حقق سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون الأحد فوزه الرابع توالياً بين جمهوره بإنهائه جائزة بريطانيا الكبرى، المرحلة 10 من بطولة العالم لسباقات الفورمولا وان.

وحل هاميلتون في الصدارة أمام زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.



واستفاد هاميلتون من سوء حظ منافسه سائق فيراري الألماني سيباستيان فيتل الذي كان في طريقه لإنهاء السباق في المركز الثاني قبل أن تتعرض سيارته لثقب في الاطار، لتقليص الفارق الذي يفصله عنه في صدارة ترتيب بطولة العالم إلى نقطة واحدة فقط.

وحقق هاميلتون الفوز الرابع على التوالي في سباق جائزة بريطانيا الكبرى بعدما حل رابعا في سباق جائزة النمسا الكبرى الأسبوع الماضي وفي المركز الخامس بالأسبوع السابق له في سباق جائزة أذربيجان الكبرى، ليحقق أول انتصار له منذ سباق كندا.



وصعد هاميلتون إلى منصة التتويج في سيلفرستون أعوام 2008 و2014 و2015 و2016، كما هيمن مرسيدس على لقب السباق البريطاني في أخر خمسة أعوام حيث فاز السائق الألماني المعتزل نيكو روزبرج حامل اللقب، بلقب السباق في 2013.



وحل الفنلندي فالتيري بوتاس سائق مرسيدس في المركز الثاني يليه مواطنه كيمي رايكونن سائق فيراري في المركز الثالث .



وبدأ هاميلتون السباق من مركز الانطلاق الأول للمرة 67 في تاريخ مشاركاته بسباقات لبطولة ليصبح على بعد سباق واحد من معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الألماني مايكل شوماخر أسطورة سباقات سيارات فورمولا1- والذي انطلق من المركز الأول في 68 سباقا على مدار مسيرته الرياضية.