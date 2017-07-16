انفرد السويسري روجيه فيدرر بالرقم القياسي لعدد ألقاب بطولة ويمبلدون الإنكليزية، ثالث البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بإحرازه لقبه الثامن الأحد على حساب الكرواتي مارين سيليتش.

وتفوق فيدرر البالغ من العمر 35 عاماً المصنف الثالث في البطولة في المباراة النهائية على الكرواتي المصنف سابعاً على البطولة 6-3، 6-1، و6-4، ليصبح أكبر لاعب يحرز لقب البطولة المقامة على ملاعب عشبية منذ بدء تطبيق نظام الاحتراف عام 1968، ومعززاً رقمه القياسي في عدد بطولات "الغراند سلام" بلقب تاسع عشر.

وكسر فيدرر 35/ عاما/ بانتصاره التاريخي اليوم شراكته مع النجم الأمريكي السابق بيت سامبراس، والبريطاني الراحل وليام رينشو، اللذين توجا باللقب في سبع مناسبات، علما بأنه بات أكبر لاعب سنا يتوج بلقب ويمبلدون منذ بدء عصر الاحتراف عام .1968 ويعد هذا هو اللقب التاسع عشر لفيدرر في بطولات جراند سلام، والثاني له هذا الموسم، عقب فوزه ببطولة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، كما أن هذا هو اللقب الخامس الذي يحرزه هذا الموسم في البطولة السابعة التي يشارك فيها.

وأعاد فيدرر لقب ويمبلدون إلى خزائنه مجددا بعد غياب دام خمسة أعوام، دون أن يفقد أي مجموعة خلال مشاركته في النسخة الحالية للبطولة.



وحطم فيدرر آمال شيليتش، الفائز بلقب الولايات المتحدة (فلاشينج ميدوز) إحدى بطولات جراند سلام الأربع الكبرى قبل ثلاثة أعوام، في أن يكرر انجاز مواطنه جوران إيفانيسيفيتش الذي فاز بالبطولة عام .2001 وجدد فيدرر تفوقه على شيليتش في مواجهاتهما المباشرة، بعدما حقق فوزه السابع على نظيره الكرواتي مقابل خسارة وحيدة، كانت في الدور قبل النهائي لفلاشينج ميدوز، عندما أحرز شيليتش اللقب.