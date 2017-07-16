سقطت عدة قذائف هاون على مناطق متفرقة من العاصمة دمشق، يوم الأحد، ما أسفر عن سقوط عدة إصابات.

وقالت وكالة (سانا) الرسمية إن 7 أشخاص أصيبوا بجروح، جراء سقوط قذائف هاون على حيي المزرعة وباب توما بدمشق.

وبدورها، قالت مصادر موالية عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن 3 أشخاص أصيبوا إثر سقوط القذائف على منطقة برج الروح في حي القصاع.

وتابعت المصادر إن قذيفتي هاون سقطتا في حارة اليهود بشارع الأمين في منطقة دمشق القديمة, وسط انباء عن وقوع اصابات.

وجاء ذلك اقل من أسبوع على سقوط قذيفة على حي التجارة في دمشق, ما اسفر عن سقوط ضحايا.

وتشهد عدة مناطق بدمشق سقوط قذائف هاون صاروخية ورصاص متفجر, منذ بدء الجيش النظامي في شهر حزيران عملية عسكرية على محوري عين ترما - جوبر شمال شرق العاصمة.

سيريانيوز