دعت قيادة الجيش النظامي، يوم الأحد، أهالي منطقتي مسكنة ودير حافر ومحيطهما بريف حلب الشرقي للعودة إلى منازلهم بعد إعادة الأمن والاستقرار إليها.

وقالت قيادة النظامي في بيان "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو الإخوة المواطنين أهالي منطقة مسكنة ومحيطها ومنطقة دير حافر ومحيطها في ريف حلب الشرقي للعودة إلى منازلهم ومزارعهم بعد طرد تنظيم داعش الإرهابي وإعادة الأمن والأمان إلى تلك المناطق بفضل جهود بواسل الجيش العربي السوري".

وكان النظامي تمكن من استعادت السيطرة على بلدة دير حافر في آذار الماضي، فيما تمكن من طرد "داعش" من مسكنة آخر معاقل التنظيم في ريف حلب الشرقي في الرابع من حزيران الماضي.

وتمكنت وحدات من الجيش النظامي، بالتعاون مع قوات رديفة، من استعادة السيطرة على مئات البلدات والمزارع بريف حلب الشرقي، وطرد تنظيم "داعش" منها، حيث دعت قيادته في شهر شباط أهالي 44 بلدة وقرية للعودة إليها .

وسبق للجيش النظامي ان أعلن في 2 شباط الماضي، استعادة السيطرة على 32 بلدة ومزرعة خلال العملية العسكرية التي ينفذها ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في ريف حلب الشمالي الشرقي.

سيريانيوز