نفى مسؤول في وزارة الداخلية العراقية الأنباء التي تحدثت عن مقتل زعيم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), مشيرا الى انه لا يزال مختبئاَ في سوريا.

وأوضح مدير عام استخبارات ومكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية أبو علي البصري، في تصريح لصحيفة "الصباح" الحكومية، نشر اليوم الأحد، أن البغدادي "مايزال على قيد الحياة، في مخبئ خارج مدينة الرقة".

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وأضاف "بحسب خلايا الرصد والمعلومات الدقيقة عن تحركاته، ولأننا معنيون أكثر من غيرنا، من أجهزة استخبارات دولية وعربية، بملاحقة ومطاردة ورصد جميع تحركات زعيم داعش وأتباعه، فإننا ننفي صحة خبر قتله، ولا صحة للمعلومات والتقارير التي تم نشرها والترويج لها مؤخرًا".

وكان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس اعلن, يوم الجمعة, انه لا توجد اثباتات حول مقتل زعيم تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش) ابو بكر البغدادي, ردا على الانباء التي تفيد بمصرعه.

وجاء ذلك بعدما اعترف تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في العراق بمقتل زعيمه أبو بكر البغدادي, دون توضيح ظروف وكيفية مقتله, مشيرا إلى انه سيختار خليفة جديد له.

كما رجحت وزارة الدفاع الروسية ، في وقت سابق، أنها تمكنت من تصفية على أبو بكر البغدادي إثر ضربة جوية من قبل القوات الجوية الروسية في 28 أيار .

يشار إلى أنها ليست المرة الأولى التي يعلن فيها عن إصابة البغدادي او مقتله، حيث تم تداول الخبر مراراً في السابق.

ويعود آخر تصوير علني للبغدادي، إلى اعتلائه منبر جامع النوري الكبير بالموصل، 2014 ليعلن قيام "دولة الخلافة".