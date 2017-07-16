سقطت قذيفتان, يوم الأحد, في دمشق القديمة, مما أدى إلى وقوع إصابات.

وذكرت معلومات متطابقة من مصادر عدة, أن قذيفتي هاون سقطتا في حارة اليهود بشارع الأمين في منطقة دمشق القديمة, وسط انباء عن وقوع اصابات.

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وجاء ذلك اقل من أسبوع على سقوط قذيفة على حي التجارة في دمشق,مما اسفر عن سقوط ضحايا.

وتشهد عدة مناطق بدمشق سقوط قذائف هاون صاروخية ورصاص متفجر, منذ بدء الجيش النظامي في شهر حزيران عملية عسكرية على محوري عين ترما - جوبر شمال شرق العاصمة.