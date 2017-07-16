حذرت ألمانيا من مخاطر عودة مجموعة من المتطرفين اليساريين من سوريا, بعد تلقيهم تدريبات على يد مقاتلين أكراد، في مواجهة تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش), ما يزيد من مخاطر قيامهم بأعمال عنف في البلاد.

وذكرت إذاعة صوت ألمانيا ((dw أن مجلة (فوكس) تحدثت استنادا إلى تقرير سري موجه لمكاتب الشرطة الجنائية في الولايات، أن سلطات الأمن "رصدت 38 ألمانيا (رجال ونساء) من التيارات اليسارية، يشتبه في تلقيهم تدريبات شبه عسكرية من وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا وشمال العراق".

تابع تفاصيل هذا الخبر واقسام سيريانيوز الاعتيادية واقسام جديدة اخرى فيها كل المتعة والفائدة على موقع سيريانيوز الجديد .. اضغط هنا .

وبحسب التقرير، فإن بعض هؤلاء اكتسب خبرات مواجهة خلال قتالهم ضد تنظيم "داعش", وقبل سفر بعض المشتبه بهم كانت السلطات تصنفهم على أن لديهم ميولا للعنف

وأضافت المجلة أن "المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية يصنف 4 أفراد منهم على أنهم شخصيات قيادية، أو داعمون نافذون في الأوساط اليسارية بألمانيا".

وكان المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم بألمانيا رجح منذ ايام وجود عدد محدود فقط من المتطرفين اليسارين الذين يشكلون خطرا كبيرا على الأمن في ألمانيا.

و ألقت الشرطة الألمانية الشهر الجاري القبض على نحو عشرات الاشخاص إثر وقوع مصادمات عنيفة بين عناصر يسارية والشرطة بمدينة هامبورغ شمالي ألمانيا.

وشهدت عدة مناطق في المانيا سلسلة اعتداءات وهجمات في الفترة الاخيرة, اسفرت عن سقوط ضحايا, وسط تزايد حدة المخاوف والاستعدادات بين الأجهزة الأمنية في ألمانيا تحسبا لتنفيذ هجمات إرهابية .