أصيب 8 أشخاص, يوم الأحد, جراء انفجار عبوات ناسفة, على جانب طريق مجادل/أم الزيتون بمنطقة اللجاة في ريف السويداء الشمالي الغربي.

ونقلت وكالة الأنباء (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة المحافظة, لم تسمه, قوله إن " 3 عبوات ناسفة معدة للتفجير عن بعد زرعها إرهابيون على جانب طريق مجادل/أم الزيتون في منطقة اللجاة انفجرت عند مرور ميكرو باص لنقل الركاب ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بجروح وإلحاق أضرار مادية بالباص".

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واشار لمصدر إلى انه ت"م نقل المصابين إلى المشفى الوطني لتلقي العلاج , حيث تتراوح إصاباتهم بين الخفيفة ومتوسطة الخطورة".

ولفت المصدر إلى ان "عناصر الهندسة فككوا عبوتين ناسفتين تبلغ زنة الواحدة منها نحو 20 كيلوغراما في المكان".

ويشهد ريف السويداء الشمالي الغربي والمحاذي للجاة وريف درعا الشرقي هجمات متكررة إما عن طريق إطلاق النار على السيارات المارة أو زرع عبوات ناسفة على جانبي الطرق ما يؤدي الى سقوط ضحايا.

وبدأ سريان اتفاق وقف إطلاق النار، في جنوب غرب سوريا، منذ نحو أسبوع, بموجب الاتفاق الروسي الأمريكي الأردني