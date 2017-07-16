قال المنسق العام للـ "الهيئة العليا للمفاوضات" المعارضة، رياض حجاب إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أكد دعمه للمعارضة وعلى ضرورة حدوث انتقال ديموقراطي في سوريا.

وأوضح حجاب في لقاء مع صحيفة (الحياة) اللندنية، نشر يوم الاحد, أن الرئيس ماكرون أكد له في اتصال هاتفي، "استمرار دعم بلاده للمعارضة، وبّين أن موضوع إعادة فتح السفارة الفرنسية في دمشق غير وارد".

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قال منذ أيام، إننا غيرنا العقيدة الفرنسية بشأن سوريا وهدفنا الأساسي هزيمة الارهاب ورحيل الاسد ليس شرطا مسبقا كما اننا أغلقنا سفارتنا منذ7 سنوات دون جدوى.

ونقل حجاب عن ماكرون قوله، إن "بقاء الرئيس بشار الأسد في منصبه يعزز الفوضى، ويرسخ دور المنظمات الإرهابية، ويجلب المزيد من الميليشيات الطائفية، وشدد على ضرورة محاكمة الأسد وجميع من ثبت تورطهم في ارتكاب انتهاكات ضد السوريين".

ونوه حجاب، إلى أن ماكرون "يرغب في التوصل إلى خارطة طريق مع الروس لتحقيق انتقال ديموقراطي في سوريا يضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة".

وفي سياق اخر، اعتبر حجاب أن محادثات جنيف "قاصرة عن تحقيق أي تقدم يذكر، مع استمرار الدعم الروسي والايراني للنظام" وضعف مواقف مجموعة أصدقاء سورية.

وانتهت الجولة السابعة من مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف السويسرية, يوم الجمعة , دون التوصل إلى نتائج أو أية قرارات, حيث راوحت المحادثات في مكانها وخصوصاً في ملفي مكافحة الإرهاب والانتقال السياسي.

ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف8 بشان سوريا, بحسب ما اعلنه الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا.

واعتبر حجاب ان "الامور الميدانية بسوريا تتجه نحو المزيد من التصعيد في ظل التحشيد الإيراني غير المسبوق، وإدخال طهران وحلفائها قوات وأسلحة نوعية لم تستخدم من قبل، واستعداد مختلف الأطراف لمرحلة جديدة من الصراع عقب السقوط المتوقع لتنظيم «داعش» شرق الفرات".

وعن التعاون بين روسيا واميركا بشان سوريا, بين حجاب "يصعب قياس العلاقة بين البلدين باتفاق يقتصر على مناطق جنوب غربي سوريا, فقد بذل وزير الخارجية الأميركي السابق جون كيري جهداً كبيراً للتوصل إلى اتفاق مع روسيا في شأن الأزمة السورية في السنوات الماضية، من دون التوصل إلى نتيجة".

واردف حجاب "لا تزال الديبلوماسية الأميركية عاجزة عن التوصل إلى اتفاق مع الروس في هذا الملف الشائك والمعقد، فالمفاوضات بين واشنطن وموسكو لم تتوقف خلال الأشهر السبعة الماضية من إدارة ترامب من دون تحقيق أي اتفاق فعلي على الأرض".

وتوصلت روسيا وأميركا والاردن على هامش قمة العشرين الشهر الجاري لاتفاق يقضي بوقف اطلاق النار في جنوب سوريا دخل حيز التنفيذ منذ نحو اسبوع.