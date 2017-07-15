قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية، حسين جابري أنصاري، يوم السبت، أن وجود القوات الإيرانية في سوريا جاء بدعوة من الحكومة السورية, وليس رهنا بموافقة أي طرف من الأطراف الإقليمية أو الدولية













وشدد الأنصاري، خلال لقائه بالمبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرينتييف، على أن الاتفاقات بين إيران وسوريا ليست رهنا بموافقة أي طرف من الأطراف الإقليمية أو الدولية.







وأضاف الانصاري أن إيران لم ولن ترغب، من حيث المبدأ، في التدخل بشكل واسع في الأزمة السورية، مضيفا أن طهران أقامت تواجدها في سوريا بشكل محدود ودقيق ووفقا لدعوة من الحكومة السورية وبالاتفاق معها", مشيرا إلى أن "الهدف من التواجد الإيراني هو إعادة الاستقرار والهدوء إلى سوريا وإنهاء الأزمة هناك في أسرع وقت ممكن".







وتعتبر وإيران أبرز داعمي النظام السوري، حيث تدعم طهران مجموعات تقاتل إلى جانب الجيش النظامي في مختلف المناطق، فضلاً عن تقديمها الدعم الاقتصادي والسياسي للنظام السوري.







وتواجه إيران اتهامات من قبل المعارضة السورية ودول عربية وغربية بتأجيج الصراع في سوريا من خلال دعم سوريا عسكريا.







سيريانيوز