قال مصدر عسكري يوم السبت ان الجيش النظامي سيطر على عدة حقول نفطية وقرى في محافظتي الرقة ودير الزور.











ونقلت وكالة نوفوستي الروسية أن الجيش السوري استعاد السيطرة على عدد من القرى بجنوب الرقة وغرب دير الزور، وعلى أربعة حقول نفطية، هي دبيسان والوهاب والفهد والكبير.



كما اشارت مصادر اعلامية الى أن الجيش النظامي انتزع من قبضة مسلحي تنظيم "داعش" في المنطقة آبار نفطية هي القصير وأبو القطط وأبو قطاش.



وكان الجيش النظامي أعلن، الجمعة، أنه تقدم على مساحات واسعة في ريف الرقة، وسيطر على حقل كدير جنوب بئر الزناتي، وخربة الحالول شرق حقل كدير جنوب مدينة الرصافة الأثرية.



يشار الى ان الجيش النظامي حقق تقدما في محافظات الرقة ودير الزور وحمص, فيما تشهد المنطقة الجنوبية هدوءا وذلك بموجب اتفاق وقف اطلاق النار الذي توصل اليه الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والامريكي دونالد ترامب.







سيريانيوز