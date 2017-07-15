قصفت القوات التركية يوم السبت، مدينة عفرين في شمال سوريا وقريتين في ريفها، مما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.









وأوضحت وكالة "هاوار" الكردية أن "القصف طال قريتي قسطل جندو وقطمة، بناحية شرا قرب عفرين"، مشيرة إلى أن "الهجوم أسفر عن اندلاع حريق في المحاصيل الزراعية",



واضافت الوكالة أن "عدة قذائف سقطت في مركز مقاطعة عفرين، ما أدى أيضا إلى إصابة مدنيين بجروح", مشيرة إلى أن عملية القصف نفذتها القوات التركية المتمركزة في مدينة كلس قرب حدود تركيا مع سوريا".



وكانت وكالة دوغان قالت ان المدفعية التركية، قصفت يوم الجمعة، مواقع تابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي شمال سوريا، ردا على قصف الأخير مواقع للجيش التركي.



وقال وزير الدفاع التركي فكري إشيق منذ ايام , ان تركيا تملك الحق بالقضاء على أي تهديد يواجهها وأنها لن تتردد في تنفيذ عملية في مدينة عفرين، شمالي سوريا، في حال اقتضت الحاجة, مضيفا أنه إذا تحولت عفرين إلى تهديد مستمر فسنقوم بفعل ما يلزم.



وأرسلت تركيا, في شهر حزيران, تعزيزات عسكرية جديدة تشمل قوات ومركبات وعتادا إلى شمال سوريا, تحضيرا للهجوم على عفرين وتل رفعت والشيخ عيسى، التي يسيطر عليها الأكراد منذ العام الماضي.







وتتبادل تركيا و قوات "سوريا الديمقراطية", في الفترة الاخيرة, التهديدات باستهداف بعضهما في سوريا, والرد على أي قصف صادر من قبلهما.







وأرسلت تركيا قوات إلى سوريا العام الماضي لدعم مقاتلي "الجيش الحر" الذين يقاتلون (داعش) وقوات كردية تسيطر على شطر واسع من المنطقة الحدودية الشمالية السورية، وتم تنفيذ حملة "درع الفرات" التي أنهت تواجد التنظيم على الحدود التركية، لتعلن تركيا أنها سترد على أي تهديد لأمنها من قبل الأكراد، عقب انتهاء الحملة.







سيريانيوز



