شددت فرنسا, يوم الجمعة, على أن فريق الاتصال حول سوريا, والذي اقترح الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون تشكيله, يجب ان يشمل الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي والجهات الفاعلة الإقليمية.

ونقلت وسائل إعلام عن مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة فرانسوا ديلاتر, في تصريح للصحفيين, قبل عقد جلسة مغلقة لمجلس الأمن, أن على الفريق المذكور القيام بـ"نشر السلام وإعداد خارطة الطريق".

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وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعلن، في ختام محادثاته مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، بأن البلدين يقترحان إنشاء فريق اتصال دولي حول سوريا لدعم جهود الأمم المتحدة لعودة الاستقرار إلى سوريا في فترة ما بعد الحرب وإعادة إعمارها.

وشدد المندوب الفرنسي على "توحيد كلمة المجتمع الدولي وطرح مبادرات جديدة دعما لجهود المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا".

وانتهت الجمعة الجولة السابعة من المفاوضات السورية في مدينة جنيف السويسرية, والتي دامت 5 أيام, , بحضور وفدي النظامي والمعارضة والاطراف المعنية, واستمرت 5 ايام .