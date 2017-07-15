تأهل السويسري روجر فيدررالمصنف ثالثاً الى المباراة النهائية بفوزه على التشيكي توماس برديتش الحادي عشر 7-6 (7-4) و7-6 (7-4) و6-4 في دور الاربعة، وسيواجه الكرواتي مارين سيليتش السابع الفائز على الاميركي سام كويري الثامن والعشرين 6-7 (6-8) و6-4 و7-6 (7-3) و7-5.

وبات السويسري روجر فيدرر المصنف ثالثاً على بعد خطوة من الانفراد بالرقم القياسي والفوز بلقب ثامن في بطولة ويمبلدون الانكليزية لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.



ووصل السويسري الى المباراة النهائية من دون خسارة أي مجموعة حتى الان.

وهي المرة الحادية عشرة التي يبلغ فيها فيدرر (35 عاماً) نهائي ويمبلدون التي يتشارك فيها بالرقم القياسي مع الاميركي بيت سامبراس برصيد سبعة القاب لكل منهما (في عصر الاحتراف).



كما احرز البريطاني وليام رنشو سبعة ألقاب في البطولة بين 1881 و1889، أي قبل بدء تطبيق نظام الاحتراف.



وكان السويسري يخوض غمار الدور نصف النهائي للمرة الثانية والاربعين في مسيرته، وبات ثاني اكبر لاعب يبلغ نهائي بطولة ويمبلدون بعد الاسترالي كين روزوول (39 عاما) الذي حل وصيفا في 1974.



ومع خروج البريطاني اندي موراي الاول من ربع النهائي، والاسباني رافايل نادال الرابع من الدور الرابع، وانسحاب الصربي نوفاك دجوكوفيتش الثاني في دور الاربعة امام برديتش بسبب الاصابة في يده، فان فيدرر هو المرشح لإحراز اللقب الثامن في مسيرته، وتعزيز رقمه القياسي بلقب تاسع عشر في بطولات الغراند سلام.



وبرغم الضربات القوية لبرديتش من الخط الخلفي للملعب، فان السويسري حافظ على تركيزه خصوصا في اللحظات الحاسمة وتحديدا في الشوطين الفاصلين للمجموعتين الاوليين، واكد تفوقه على منافسه رافعا رصيده امامه الى 19 فوزا في 25 مباراة.



ويقدم فيدرر هذا الموسم اداء يعيد الى الأذهان المستوى الذي جعله أحد أفضل اللاعبين إن لم يكن أفضلهم في تاريخ الكرة الصفراء، إذ توج في بداية الموسم بلقبه الكبير الثامن عشر باحرازه لقب بطولة استراليا المفتوحة للمرة الأولى منذ 2010 الخامسة في مسيرته، ثم أضاف ألقاب دورات انديان ويلز وميامي الاميركيتين للماسترز وهاله الالمانية.



ولم يشارك السويسري في دورات الملاعب الترابية، وبينها بطولة رولان غاروس، وغاب عن الملاعب نحو شهرين تحضيراً لويمبلدون.



وعاد الى المنافسات مع انطلاق موسم دورات الملاعب العشبية، الا انه خرج بشكل مفاجئ من الدور الأول لدورة شتوتغارت الالمانية في 14 حزيران، الا انه استعاد مستواه في دورة هاله، وأحرز لقبها للمرة التاسعة في مسيرته، مؤكدا جهوزيته التامة للبطولة الانكليزية.



ويتفوق فيدرر على سيليتش بستة انتصارات مقابل خسارة واحدة، لكن الكرواتي تقدم عليه بمجموعتين نظيفتين ثم حصل على فرصة لحسم المباراة العام الماضي قبل ان ينقذ السويسري الموقف.