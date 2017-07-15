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الوحدة يكتسح حطين بسداسية بيضاء في مباراة مؤجلة من الدوري السوري
اخبار الرياضة

حقق فريق الوحدة فوزا كبيرا على حطين بستة أهداف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة عشرة من الدوري الممتاز لكرة القدم التي جرت في ملعب الباسل باللاذقية.


وتناوب على تسجيل الأهداف كل من خالد المبيض ومحمد غباش من ركلة جزاء وقصي حبيب وأسامة اومري وماجد الحاج هدفين.

وبهذه النتيجة رفع الوحدة رصيده إلى 44 نقطة وبقي في المركز الرابع فيما تجمد رصيد حطين عند 37 نقطة وبقي خامساً.

ويلتقي الاتحاد الثالث بـ 44 نقطة مع الوثبة الثالث عشر برصيد 23 نقطة الاحد في ملعب رعاية الشباب بحلب في مباراة مؤجلة من المرحلة ذاتها.

يشار إلى أن الجيش يتصدر الترتيب برصيد 52 نقطة فيما يحتل مركز الوصافة تشرين بـ 51 نقطة.

سيريانيوز

2017-07-15 14:59:06
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