أبدى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف, يوم الجمعة, دعم طهران وقف شامل لإطلاق النار على امتداد سوريا.

وأوضح الوزير ظريف, لقناة (الميادين), أن إيران "تدعم وقفاً شاملاً للنار على امتداد سوريا، لافتا إلى أن إيران كانت في صدارة المتصدين للإرهاب مع حكومات وجيوش وشعوب المنطقة".

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وكانت وزارة الخارجية الايرانية شددت, يوم الاثنين, على ضرورة توسعة اتفاق وقف اطلاق النار في جنوب سوريا, والذي دخل حيز التنفيذ منذ نحو اسبوع, ليشمل كافة أنحاء البلاد.

وتوصلت روسيا وأميركا والاردن على هامش قمة العشرين منذ اكثر من اسبوع لاتفاق يقضي بوقف اطلاق النار في جنوب سوريا دخل حيز التنفيذ منتصف ليل السبت – الاحد.

وجاء هذا الاتفاق عقب توصل الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, لاتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.