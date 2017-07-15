كشفت السلطات الألمانية انها ستعمل على اعادة 200 ألف لاجئ سوري على الأقل إلى بلدهم.

وذكرت وكالات انباء ان وزير التنمية الألمانية غيرد مولر اوضح في مقابلة إذاعية مع "دويتشلاند فونك", انه "قد يتم إعادة اللاجئين السوريين إلى المناطق الآمنة والمحررة, وفق برنامج خاص ".

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وياتي ذلك في وقت تعتزم السلطات الألمانية تشديد إجراءات فحص وتدقيق قرارات منح اللجوء للأشخاص المنحدرين من سوريا.

واستقبلت ألمانيا ما يقارب المليون لاجئ على أراضيها من بينهم الكثير من السوريين، مع انتهاج ميركل سياسة "الباب المفتوح" اتجاه اللاجئين, الأمر الذي أثار انتقادات لدى العديد من الأطراف الداخلية في ألمانيا إزاء ذلك.

من جهة اخرى, اعتبر الوزير الالماني ان اتفاق وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا "يشكل أملاً وفرصة لوضع حد للحرب السورية".

وتم الاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, يوم الجمعة بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا, بدءا من الاحد.