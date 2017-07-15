أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مقر الأمم المتحدة في جنيف أليكسي بورودافكين ان السلبيات في مفاوضات جنيف حول سوريا لاتزال مستمرة, مشددا على انضمام الاكراد إلى وفد المعارضة السورية.

وبين بورودافكين, في تصريحات للصحفيين, نشرتها وكالة (سبونتيك), أن "أهم سلبيات المحادثات هي وجود عناصر متطرفة داخل الهيئة العليا للمفاوضات يطالبون بإقصاء الرئيس الشرعي للبلاد بشار الأسد".

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وانتهت الجولة السابعة من مفاوضات السلام السورية في مدينة جنيف السويسرية, يوم الجمعة , دون التوصل إلى نتائج أو أية قرارات, حيث راوحت المحادثات في مكانها وخصوصاً في ملفي مكافحة الإرهاب والانتقال السياسي.

واشار بورودافكين الى انه "ستجرى خلال فترة ما بين الجولتين، في تموز واب لقاءات تقنية بين المنصات المعارضة"، لافتا إلى أن "هناك أمل بالتوصل إلى وفد مشترك للمعارضة بحلول ايلول المقبل".

وشهدت جولة جنيف 7 اجتماعات تقنية لممثلي منصات المعارضة الثلاث (موسكو –القاهرة – الرياض) في جنيف, حول المسائل القانونية والدستورية, حيث أشاد المبعوث الأممي مؤخرا بتقارب مواقف مختلف أطياف المعارضة ، واصفا مقاربات المعارضين بأنها أصبحت "ناضجة ولم تعد بعيدة عن بعض مبادئ دمشق".

ومن المقرر عقد جولة جديدة من مفاوضات جنيف8 بشان سوريا, بحسب ما اعلنه الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا.

من جهة اخرى, طالب مندوب روسيا بضرورة "ضم الأكراد إلى وفد المعارضة السورية", مؤكدا ان هذا الامر من مهمات المبعوث الأممي بشأن سوريا، ستافان دي ميستورا

وسبق ان شدد الموفد الاممي الى سوريا ستيفان دي ميستورا على ضرورة ان يلعب الاكراد دورا في صياغة الدستور السوري.

ولفت المندوب الروسي الى ان "الأكراد يقودون حاليا معركة تحرير الرقة بالنهاية فهم عنصر مهم على الأرض وقوة عسكرية وازنة".

وبدأت قوات "سوريا الديمقراطية" في 6 حزيران هجومها على مدينة الرقة, بدعم من قوات التحالف, في إطار المرحلة الخامسة من حملة “غضب الفرات” لاستعادتها من "داعش", وحققت تقدما حيث استعادت أحياء فيها.