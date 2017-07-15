واصل الجيش النظامي, يوم السبت, عملياته العسكرية, ضد تنظيم "الدولة الاسلامية" (داعش), في ريفي الرقة ودير الزور, حيث تمكن من استعادة السيطرة على عدد من القرى وحقول النفط والآبار.

ونقلت وكالة الانباء (سانا) عن مصدر عسكري, لم تسمه, قوله ان طوحدات من الجيش واصلت عملياتها القتالية في ملاحقة تنظيم “داعش” في ريفي الرقة الجنوبي ودير الزور الغربي استعادت خلالها السيطرة على قرى مشرفة أنباح وفالة رجب وخربة مهند وسوح البوخميس ومنصورة شويحان وحليمة وسميحان".

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وأشار المصدر العسكري إلى أن العمليات أسفرت أيضا عن “السيطرة على حقول الوهاب والفهد ودبيسان والكبير النفطية وآبار القصير وأبو القطط وأبو قطاش”.

ويواصل الجيش النظامي, بمساندة الطيران الروسي, عملياته العسكرية ضد "داعش" في المناطق الخاصعة تحت سيطرته في الرقة ودير الزور وريف حمص الشرقي, محققا تقدما فيها, وتمكن من استرجاع العديد من المناطق والتلال وحقول النفط.