بلغت الاميركية المخضرمة فينوس ويليامس نهائي بطولة ويمبلدون الإنكليزية للتنس، ثالث البطولات الأربع الكبرى، للمرة التاسعة في مسيرتها، بفوزها على البريطانية جوهانا كونتا، أول بريطانية تبلغ نصف النهائي منذ 39 عاماً.

وفازت ويليامس (37 عاماً) المصنفة عاشرة على منافستها المصنفة سادسة بنتيجة 6-4 و6-2، لتصبح أكبر لاعبة تبلغ النهائي منذ 23 عاماً، حيث تلاقي الإسبانية غاربيني موغوروزا الفائزة على السلوفاكية ماغدالينا ريباريكوفا 6-1 و6-1.



وتسعى فينوس، المصنفة أولى على العالم سابقاً و11 حالياً، إلى إحراز لقبها السادس في ويمبلدون والثامن في البطولات الكبرى. ويعود اللقب الأخير لفينوس على الملاعب العشبية لنادي عموم انكلترا إلى العام 2008، وهي بلغت النهائي للمرة الأخيرة عام 2009 حيث خسرت أمام شقيقتها الصغرى سيرينا الغائبة بسبب الحمل.



وحققت فينوس فوزها الثاني هذا الموسم على كونتا (26 عاماً) بعد دورة روما للماسترز (1000)، والثالث في ست مواجهات بينهما.



واعتمدت فينوس في مباراة اليوم على "الملعب الرئيسي" بشكل خاص على قوتها في التبادلات، لتتفوق على كونتا التي كانت تأمل في أن تصبح أول بريطانية تحرز لقب ويمبلدون منذ فيرجينيا وايد (1977).



وشهدت المجموعة الأولى منافسة ندية حتى الشوط العاشر حينما تمكنت فينوس من كسر إرسال كونتا والفوز بالمجموعة في 38 دقيقة.



إلاّ أنّ الأميركية تفوقت بشكل صريح في المجموعة الثانية، ولم تمنح منافستها فرصة للعودة، إذ كسرت إرسالها مرتين وأنهت المباراة في ساعة و13 دقيقة فقط.