وضع منتخب المكسيك لكرة القدم قدما في ربع نهائي الكأس الذهبية 2017 لمنطقة الكونكاكاف (اميركا الشمالية والوسطى والبحر الكاريبي) رغم تعادله سلبا مع نظيره الجامايكي فجر الجمعة في دنفر بولاية كولورادو في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.

وتتصدر المكسيك حاملة اللقب ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط بفارق الاهداف امام جامايكا، مقابل 3 نقاط للسلفادور التي تغلبت على كوراساو في هذه الجولة بهدفين نظيفين سجلهما جيرسون ماين (21) ورودولفو زيلايا (24).



وضمنت المكسيك التي فازت في مباراتها الاولى على السلفادور 3-1، عمليا احدى بطاقتي التأهل المباشر كونها ستواجه في الجولة الاخيرة الاثنين المقبل كوراساو التي تشارك في المسابقة لاول مرة.



من جانبها، تلعب جامايكا التي تغلبت في الجولة الاولى على كوراساو 2-صفر، مع السلفادور، ولن تؤثر نتيجة هذه المباراة على تأهل المكسيك الا في حال حصول معجزة تتمثل بخسارتها امام كوراساو بكم هائل من الاهداف.



ويتأهل اول وثاني كل من المجموعات الثلاث مع صاحبي أفضل مركز ثالث الى ربع النهائي.



وتدافع عن لقبها بتشكيلة احتياطية في ظل اخلاد الاساسيين للراحة بعد مشاركتهم الشهر الماضي في كأس القارات في روسيا، وغياب مدربهم الكولومبي الموقوف خوان كارلوس اوسوريو.



ولم يكن أداء المنتخب المكسيكي مقنعا حتى في المباراة الاولى، وكاد يخسر اللقاء الثاني الذي كان بمثابة اعادة لنهائي 2015 الذي فازت فيه المكسيك على جامايكا 3-1، لو كانت متابعات اونيل فيشر ودارن ماتوكس في الشوط الاول اكثر تركيزا.



وسنحت للمكسيكين فرصة وحيدة في الشوط الاول من رأسية اريك توريس لكن القائم الايسر الجامايكي تدخل وحرمه من التسجيل (23)، واخرى في الثاني عبر الياس هرنانديز بتسديدة بعيدة (53).