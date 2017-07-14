اتهم رئيس وفد الهيئة العليا إلى الجولة الـ7 من مفاوضات جنيف، نصر الحريري وفد النظام في مفاوضات جنيف بـ"أنه لا يريد الانخراط في اللقاءات السياسية الحقيقية"...

مشيراً إلى "اننا انتهينا من الجولة التفاوضية اليوم، هناك طرف يريد الانخراط في اللقاءات السياسية وطرف لا يريد".

وشدد الحريري, في تصريحات صحفية, على "أهمية تحقيق الانتقال السياسي ووقف إطلاق النار الشامل في سوريا لكي يتمكن اللاجئون من العودة إلى وطنهم"، موضحا أنه "لا يمكن الوصول إلى الاستقرار وعودة اللاجئين إلى البلد إلا بتحقيق الانتقال السياسي وتحقيق وقف إطلاق نار شامل في بلدنا".

كما اتهم الحريري، السلطات السورية بـ"استخدام غاز الكلور يوم أمس الخميس 13 تموز في بلدة واقعة على بعد 9 كيلومترات من دمشق".

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، قال في وقت سابق اليوم، إن الأزمة السورية متشعبة، ولا بد من تفكيك هذه التشعبات، ولتسويتها يجب البدء بمحاربة الإرهاب، نظرا لأن هذه النقطة تتفق عليها جميع أطراف الأزمة.

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت في وقت سابق، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا، أعد مبادرة لمكافحة الإرهاب، وسوف يعلن عنها اليوم الجمعة.

وانطلقت, يوم الاثنين 10 تموز الجاري, الجولة السابعة من المفاوضات السورية في مدينة جنيف السويسرية, بلقاء جمع دي ميستورا ووفد النظام السوري, برئاسة الجعفري.

يشار الى ان جولات جنيف الستة ناقشت, 4 سلات وهي الحكم الانتقالي، والدستور، والانتخابات، ومكافحة الإرهاب. في ظل خلافات بين المشاركين حول اولوية المواضيع, حيث يشدد وفد النظام على اولوية مناقشة ملف مكافحة الارهاب, في حين تشدد المعارضة على بحث مسالة الاسد والانتقال السياسي.