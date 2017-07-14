قال رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، يوم الجمعة إن لبنان لن يتعامل مع أي جهة بشأن عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم باستثناء الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مؤكداً أن بلاده لن تجبر تحت أي ظرف، النازحين السوريين على العودة إلى سوريا.

وقال الحريري,خلال اجتماع للجنة التوجيهية العليا للنازحين، إنه "في الآونة الأخيرة، برز نقاش حول عودة السوريين, وهنا أود أن أكرر موقفي من هذه المسألة بعبارات واضحة جدا", مصيفا "سنتناول هذه المسألة فقط بالتنسيق الوثيق والتخطيط المشترك مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة".

وتابع الحريري "نحن ندعم العودة السريعة والآمنة للنازحين السوريين، ومع ذلك فإننا لن نجبر، تحت أي ظرف، النازحين السوريين على العودة إلى سوريا".

وكان الامين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله, طالب يوم الثلاثاء, الحكومة اللبنانية بالتفاوض مع نظيرتها السورية لتسهيل عودة اللاجئين السوريين, مع تقديم ضمانات.

واردف الحريري "لقد كان وقع أزمة النازحين السوريين ثقيلا جدا على لبنان. فالبلد بأسره يشعر بهذا الثقل، وقد أدى وجودها إلى تفاقم المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية".

وبلغت أعداد اللاجئين السوريين في لبنان حوالي مليون وخمسمئة ألف لاجئ سوري بحسب الأمم المتحدة, حيث تجاوز أعدادهم ثلث عدد سكان لبنان, يقطن جلّهم, بمخيمات بمحيط القرى والبلدات اللبنانية, وتعاني غالبية المخيمات من تدني مستوى الخدمات ونقص إجراءات الأمان.