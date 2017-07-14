زودت "غوغل" نظام تشغيل "آندرويد 7.1" بخاصية تتيح للمستخدم أن ينبه جهازه بسرعة إلى تعرضه لخطر معين.

وذكر موقع "ماشابل"، أن "خاصية الذعر" تنبه الجهاز بالخطر بمجرد ضغط المستخدم على زر الرجوع أربع مرات، حيث يعمل الهاتف بسرعة فائقة، على إزاحة الخطر المحدق من خلال استبعاد البرامج والتطبيقات الخبيثة.



ومن أكثر التهديدات التي تشكل خطراً على الأجهزة الذكية، هي التطبيقات غير الآمنة، وسط مخاوف متزايدة من مستخدمي الهواتف الذكية من التعرض للقرصنة وانتهاك خصوصيتهم.



ولم تعلن "غوغل" رسمياً عن الخاصية الجديدة، وهي حالياً ضمن مرحلة اختبار في انتظار التأكد من نجاعتها، والإفصاح عنها بشكل رسمي لاحقاً.