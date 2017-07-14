أنتجت بعض الشركت الصينية جهزة هواتف ذكية تحمل علمة "آبل" التجارية وتحمل اسم iPhone 8 قبل إطلاقه رسمياً والكشف عن شكله ومزياته بأشهر.

وظهر على الانترنت نسختين صينيتين من هواتف "آيفون 8" خلال الاسبوعين الماضيين، وقامت قناة EverythingApplePro على "يوتيوب" بعرض مقطع فيديو يظهر شكل الهاتف الصيني، ويتضح عدم وجود اي شبه بينه وبين الأصلي.



ورغم أن النسخ الصينية لديها كاميرا عمودية الشكل لكن دقتها رديئة، وباقي التفاصيل الدقيقة للهاتف بعيدة عن الإصدار الأصلي المتوقع، خاصة الجزء الأمامي من الجهاز، وهو الذي جاء بتصميم شاشة بحواف أقل.



واعتبر البعض أن النسخ الصينية "مثيرة للسخرية" في كيفية عملها الفعلي، إذ إنها تعمل على نسخة Android بشكل يشبه نظام تشغيل iOS 10، إضافة إلى أان العديد من الميزات لا تتوفر في هذا الهاتف.



وخلالفاً للنسخة الأصلية، كان هناك شريط أسود عريض في الطرف العلوي وكذلك السفلي وتبدو الشاشة بأبعاد 4.7 بوصة، ولا تفتقر إلى الزر الرئيس غير المرئي في النسخة الاصلية.



ويُتوقع أن تُعلن "آبل" رسميًا عن هاتف iPhone 8 إلى جانب اثنين من هواتف iPhone 7S في حدث إعلامي كبير في أيلول.