بدأت "تويتر" بإتاحة ميزات كتم التنبيهات والاشعارات من المستخدمين الغرباء والمسجلين حديثاً والغير متابعين من المستخدم.

وبحسب "واشنطن بوست"، فإنه يمكن استعمال الخيارات الجديدة لتجنب وصول التنبيهات من الأشخاص الذين يرسلون ردودا مسيئة، بحيث أن الوصول إلى الخيارات الجديدة تتم من خلال التنبيهات ومن ثم الدخول إلى الإعدادات وبعدها قسم المرشحات المتقدمة من "تويتر".



ولايمكن للتحديث الجديد إنهاء ظاهرة الحسابات المسيئة بشكل كامل، لكنها قادرة على تقليل الضرر الناجم عن مثل تلك الحسابات التي تعمل في الكثير من الأحيان على التسجيل ضمن المنصة عبر حسابات جديدة لمهاجمة المستخدمين.



وطرحت "تويتر" آذار الماضي عدة طرق لإسكات الأشخاص الذين لم يضيفوا صورة ملف شخص أو أجروا عملية التحقق من عنوان البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف، وبدأت المنصة في الآونة الأخيرة بتصفية وترشيح الرسائل المباشرة الجديدة الواردة إلى مجلد جديد للطلبات.