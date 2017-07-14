أكدت تقارير مختصة، أنه لا صحة للرسائل التحذيرية التي انتشرت على "فيسبوك" ووصلت لملايين المستخدمين، بخصوص أخذ الانتباه والحذر من قبول طلب صداقة أحد كبار "الهاكرز"، ما أثار "الرعب" بين مستخدمي الشبكة.

وبحسب " تلغراف البريطانية"، فإنه لا أساس لصحة هذه الرسائل "المخادعة" والتي تحذر من قبول طلب صداقة من شخص يدعى Jayden K Smith، بحجة أنه هاكر بإمكانه اختراق حسابات الأشخاص وسرقة بياناتهم.



وتعتمد الخدعة على نشر الرسالة بين أكبر عدد من مستخدمي "فيسبوك"، وإثارة خوفهم ليقوموا بدورهم بنشر هذه الرسالة إلى قائمة أصدقائهم وقد تأخذ هذه الرسائل أشكالا مختلفة، وتحذر من قبول طلب الصداقة من أشخاص آخرين غير الاسم المذكور.





ولا يمكن اختراق حسابات الآخرين على "فيسبوك" بمجرد قبول طلب الصداقة، وليست هذه المرة التي تنتشر فيها رسائل مخادعة على "فيسبوك"، وكان أن أبرز الرسائل في السابق تلك التي تدعي أن فيسبوك سيجعل مشاركات المستخدمين متاحة للجميع إن لم يقوموا بنسخ عبارة محددة ونشرها في حسابهم الخاص.