أعلن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي إلى التحالف الدولي ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) بريت ماكغورك، عن وقف تدفق المسلحين الأجانب إلى صفوف التنظيم في سوريا.

وقال ماكغورك، في تصريحات صحفية يوم الخميس "إن المسلحين الأجانب لم يعودوا يتسللون إلى سوريا، أما أولئك الذين قد وصلوا إلى العراق وسوريا، فنقوم بعمل جدي لضمان عدم تمكنهم من الخروج منهما".

ويقدر عدد المقاتلين الأجانب الذين تدفقوا إلى العراق وسوريا منذ نشوب الحرب في عام 2011 بين 27000 و31000 مقاتل من مختلف دول العالم.

يشار إلى أن تصريحات ماكغورك جاءت بعد أن مني التنظيم المصنف إرهابي بخسارة كبيرة في العراق وخسارة معقله هناك، في وقت يواجه فيها معارك من عدة أطراف محاصراً في الرقة بسوريا.

سيريانيوز