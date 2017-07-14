تعتزم وزارة الخارجية الأمريكية بالزام جميع الدول بتقديم معلومات شاملة للمساعدة في فحص طلبات التأشيرات وتحديد ما إذا كان المسافر يشكل تهديدا إرهابيا.

وقد تواجه الدول التي "تتقاعس عن الامتثال للبروتوكولات الجديدة أو لا تتخذ خطوات للامتثال خلال 50 يوما عقوبات تتعلق بالسفر"، بحسب برقية دبلوماسية نشرت مضمونها وكالة رويترز

والبرقية التي أرسلت إلى جميع البعثات الدبلوماسية الأمريكية يوم الأربعاء هي ملخص لمراجعة عالمية لإجراءات الفحص طالب بها الأمر التنفيذي المعدل الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب في السادس من آذار والذي حظر سفر أغلب مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.

وتوضح المذكرة سلسلة من المعايير التي ستلزم بها الولايات المتحدة الدول الأخرى ومنها أن تصدر جوازات سفر إلكترونية أو تكون لديها خطط فعالة لإصدارها وتبلغ الشرطة الدولية (الانتربول) بشكل منتظم عن جوازات السفر المفقودة أو المسروقة.

وتضمنت البرقية بحسب ما نشرت رويترز الطلب من الدول "عدم عرقلة نقل معلومات إلى الحكومة الأمريكية عن مسافرين للولايات المتحدة" بالاضافة الى طلبات عديدة اخرى.

وتلزم البرقية الدول أيضا بالموافقة على "تسلم مواطنيها الذين صدرت بحقهم أوامر بالترحيل من الولايات المتحدة."

وفي حال عدم تقديم المعلومات المطلوبة أو عدم طرح خطط ملائمة لتقديمها فقد ينتهي الحال بهذه الدول إلى الإدراج في قائمة ترفع إلى ترامب لبحث فرض عقوبات محتملة ومنها منع "فئات محددة" من مواطنيها من دخول الولايات المتحدة.

وجاء في البرقية "أن الإحجام عن توفير هذه المعلومات في الوقت المناسب سيضطرنا لافتراض أن بلدكم لا يفي بالمعايير".