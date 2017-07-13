بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والعاهل الأردني عبد الله الثاني، في اتصال هاتفي، يوم الخمس، قضايا محاربة الإرهاب وإنشاء منطقة لخفض التوتر جنوب شرق سوريا.

وقال الكرملين الروسي في بيان، ان الطرفين بحثا "الوضع الراهن في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة في سياق الجهود المشتركة في مجال محاربة الإرهاب الدولي".

وتابع الكرملين في بيانه، أن الرئيس الروسي والعاهل الأردني أشارا إلى أهمية المذكرة حول إنشاء منطقة لخفض التوتر بجنوب شرق سوريا، والموقعة بين روسيا والأردن والولايات المتحدة في 7 من الشهر الجاري، بالنسبة لمواصلة العمل على فرض نظام وقف الأعمال القتالية في مناطق أخرى من سوريا.

وسبق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قال في مؤتمر صحفي من باريس، إنه يجري العمل للتوصل إلى اتفاق لوقف اطلاق النار في منطقة "صعبة" في سوريا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، قال يوم الأربعاء، ان هناك مفاوضات لإنشاء ثلاث مناطق أخرى لخفض التوتر في سوريا.

وتم الاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, يوم الجمعة الماضي، بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا, بدءا من الاحد 9 تموز الجاري.

يشار الى ان الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) توصلت خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, لاتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

سيريانيوز