قال المبعوث الرئاسي الخاص الى الرقة بريت ماكجورك بان قوات "سوريا الديموقراطية" المدعومة اميركيا اصبحت اليوم بمركز مدينة الرقة وتعمل على تحرير كامل المدينة.

واضاف ماكجورك في حديث امام مجموعة "التحالف العالمي لمحاربة داعش" بان خطة لاعادة الاستقرار في المدينة يجب ان تأتي " على التوازي" مع عملية التحرير.

وتحدث المبعوث عن تجربة "اعادة الاستقرار" لمدينة الطبقة القريبة من الرقة والتي زارها مؤخرا ويعمل خبراء اميركان مع المجلس المحلي فيها على اعادة تأهيل وتثبيت استقرار المدينة.

واوضح بان المجلس المحلي لمدينة الطبقة يتشكل من " التكنوقراط " رجال ونساء يعملون لاعادة تأهيل المجتمع مضيفا بان هؤلاء "يستحقون دعمنا"

ولم يشر المبعوث الرئاسي الى أي دور للنظام السوري او لاي تنسيق مع الحكومة في دمشق في اعداد وتنفيذ هذه الخطط ، كما لم يصدر أي تصريح او ينشر أي توضيح رسمي سوريا بهذا الخصوص.

واشار ماكجورك الى ان المنظمات الدولية التابعة للامم المتحدة والهيئات غير الربحية تعمل منذ شهرين عندما تم "تحرير" المدينة في الطبقة لتأمين احتياجات السكان.

واضاف بان فرق الطوارئ في المدينة والمشكلة من سكان محليين "لديهم المعرفة والخبرة" بمساعدة خبراء امريكان، يعملون على "استقرار الوضع والتركيز على تأمين الكهرباء والماء للسكان".

وطالب المبعوث بتأمين الموارد اللازمة لتثبيت الاستقرار في المناطق التي يتم "تحريرها" من داعش.

وقال بان ادارة الرقة ستكون بيد "مجلس محلي " يتكون من 120 شخص معظمهم بقي في سوريا خلال الحرب وهربوا من الرقة بعد دخول داعش اليها. ، مشيرا الى ان هذا المجلس سيتلقى "دعم مباشر" من الولايات المتحدة لتدعيم الاستقرار في المدينة.

واضاف المبعوث الرئاسي بان الولايات المتحدة شجعت المجلس على "اجراء انتخابات في ايار القادم لاختيار مجلس جديد وذلك حرصا على ان سكان الرقة سيختارون بنفسهم قادتهم".

ويتم الترتيب مؤخرا من خلال تفاهمات بين الدول الفاعلة في مجريات الازمة السورية على رأسها الولايات المتحدة وروسيا للاستعانة بقوات وخبراء من تلك الدول لتثبيت اتفاقات وقف اطلاق النار كخطوة في طريق انهاء الحرب الدائرة منذ اكثر من 6 سنوات.



