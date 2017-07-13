كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، عن سعي بلاده للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار جديد في منطقة "صعبة" بسوريا.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس، "نحن نعمل من أجل تحقيق هدنة ثانية في أحد المناطق السورية الصعبة".

وكان ترامب وصل العاصمة الفرنسية باريس صباح الخميس، للقاء نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وحضور العرض العسكري بجادة الشانزليزيه في 14 تموز، احتفالا بالعيد الوطني الفرنسي.

واعتبر ترامب أن النجاح بتحقيق الهدنة في سوريا، جاء بفضل الاتصالات بين الولايات المتحدة وروسيا.

وتم الاتفاق على هامش قمة العشرين في هامبورغ, يوم الجمعة بين الأردن وروسيا والولايات المتحدة على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا, بدءا من الاحد.

وجاء هذا الاتفاق عقب توصل الدول الضامنة (روسيا – تركيا- ايران) خلال اجتماع استانا 4 , منذ شهرين, لاتفاق إقامة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا , دخل حيز التنفيذ 6 ايار الماضي.

وتابع ترامب "اليوم نواجه تهديدات جديدة من أنظمة مارقة مثل كوريا الشمالية وإيران وسوريا ومن الحكومات التي تمولها وتدعمها. نحن نواجه أيضا تهديدات خطيرة من منظمات إرهابية".

ولفت ترامب إلى أنه بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سبل تعزيز الأمن وحث قوات التحالف التي تقاتل تنظيم "داعش" على ضمان أن تظل الموصل مدينة محررة، مؤكداً التزام واشنطن بهزيمة الإرهاب، وسعيها للوصول إلى وقف اطلاق نار شامل في سوريا.

يشار إلى ان فرنسا جزء من تحالف دولي تقوده واشنطن يضم أكثر من 60 دولة ويوجه ضربات جوية ضد مواقع تنظيم "داعش" في كل من سوريا والعراق.

سيريانيوز