قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون, يوم الخميس, اننا "غيرنا العقيدة الفرنسية بشأن سوريا وهدفنا الأساسي هزيمة الارهاب ورحيل الاسد ليس شرطا مسبقا فقد أغلقنا سفارتنا منذ7 سنوات دون جدوى".

واكد ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الامريكي دونالد ترامب "استمرار العمل حول سوريا والعراق، وتشكيل مجموعة اتصال حول هذا الشأن"، مشيراً إلى أنه "يريد أن يتم إعداد مبادرة ملموسة بشأن سوريا في الأسابيع القادمة".

وكان ماكرون قال يوم السبت الماضي، أنه من غير المقبول أن تبقى التسوية السورية رهن رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة، معتبرا ان موقفه لا يعني ان فرنسا اصبحت حليفا لرئيس هذا النظام..

وتابع ماكرون أن السلاح الكيميائي خط أحمر "وسنتدخل في حال تم استخدام هذا السلاح مرة أخرى".

وكانت الرئاسة الفرنسية اعلنت اواخر الشهر المضي أن ماكرون اتفق مع ترامب على العمل على رد مشترك في حالة وقوع هجوم كيميائي في سوريا, وذلك بعد اتهامات امريكية للنظام السوري بالتخطيط لشن هجوم آخر بالأسلحة الكيميائية.

واعلن ماكرون عن "النية بإنشاء مجموعة اتصال دولية بشأن سوريا تضم الخمس دائمي العضوية ودوّل اخرى".

يشار الى انه تم انشاء مجموعة اتصال دولية بشان سورية ضمت الدول دائمة العضوية ودول اقليمية بشان سورية وعقدت العديد من الاجتماعات واكدت على الحل السياسي للازمة.